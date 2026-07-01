Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

В Иране ожидают участия Медведева в церемонии прощания с Хаменеи

Посол Ирана Джалали: Медведев примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи
Reuters

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которая пройдет в Тегеране. Об этом в интервью агентству ISNA сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

По словам дипломата, Медведев отправится в Иран в качестве специального посланника президента России Владимира Путина. В составе российской делегации, как сообщил Джалали, также будут представители МИД России, Русской православной церкви, российские суннитские муфтии и группа шиитских ученых. Посол подчеркнул, что присутствие политических и религиозных деятелей из России отражает уважение к погибшему лидеру и глубину отношений между двумя странами.

13 июня гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что прощание с Али Хаменеи и его похороны пройдут 4-9 июля.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате операции США и Израиля. О его смерти сообщили иранские государственные и проправительственные агентства.

Ранее в Иране пообещали наказать виновных в гибели Али Хаменеи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!