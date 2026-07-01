В Иране ожидают участия Медведева в церемонии прощания с Хаменеи

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которая пройдет в Тегеране. Об этом в интервью агентству ISNA сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

По словам дипломата, Медведев отправится в Иран в качестве специального посланника президента России Владимира Путина. В составе российской делегации, как сообщил Джалали, также будут представители МИД России, Русской православной церкви, российские суннитские муфтии и группа шиитских ученых. Посол подчеркнул, что присутствие политических и религиозных деятелей из России отражает уважение к погибшему лидеру и глубину отношений между двумя странами.

13 июня гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что прощание с Али Хаменеи и его похороны пройдут 4-9 июля.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате операции США и Израиля. О его смерти сообщили иранские государственные и проправительственные агентства.

Ранее в Иране пообещали наказать виновных в гибели Али Хаменеи.