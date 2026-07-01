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Политика

В Иране пообещали наказать виновных в гибели Али Хаменеи

Секретарь ВСНБ Зульгадр: виновники гибели Али Хаменеи будут наказаны
Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press

Виновные в гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи будут наказаны. Об этом говорится в заявлении секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) республики Мохаммада-Багера Зульгадра, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X.

«Дело о мести за невинную кровь великого Хаменеи и невинно убиенных мучеников Ирана открыто, и виновники этих преступлений будут наказаны праведными людьми в должное время, которое не будет поздним», — написал секретарь ВСНБ.

13 июня гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что прощание с Али Хаменеи пройдет в июле. Церемония пройдет в соборной мечети Хомейни в Тегеране 4 и 5 июля. При этом 6 июля в столице Ирана состоятся похороны бывшего верховного лидера, а 7 июля — в Куме. Погребение пройдет 9 июля в Мешхеде, родном городе Али Хаменеи.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. К атаке присоединились США: американские войска нанесли удары по целям с моря и воздуха.

Вашингтон объявил об уничтожении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, позднее это подтвердили в Тегеране. Новым рахбаром избрали его сына Моджтабу Хаменеи. Он выжил при авиаударе.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала список людей из иранской верхушки, которых убил Израиль.

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