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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Бывшего верховного лидера Ирана Хаменеи похоронят через четыре месяца после гибели

IRIB: похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля
Majid Asgaripour/Reuters

Прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и его похороны пройдут 4–9 июля. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Журналисты уточняют, церемония прощания с Али Хаменеи пройдет в соборной мечети Хомейни в Тегеране 4 и 5 июля, похоронная церемония состоится в столице Ирана 6 июля, в Куме – 7 июля. Погребение состоится 9 июля в Мешхеде, родном городе Али Хаменеи.

В начале марта власти Ирана в целях безопасности отложили проведение церемонии прощания с погибшим верховным лидером страны Хаменеи.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. К атаке присоединились США: американские войска нанесли удары по целям с моря и воздуха. Президент страны Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции против Тегерана.

Вашингтон объявил об уничтожении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, позднее это подтвердили в Тегеране. Новым рахбаром избрали его сына Моджтабу Хаменеи. Он выжил при авиаударе, но его состояние и местоположение неизвестны.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала список людей из иранской верхушки, которых убил Израиль.

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