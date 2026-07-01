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Генсек НАТО раскрыл инвестиции Европы и Канады в оборонную промышленность США

Рютте: Европа и Канада закупят у США оружие на $300 млрд
Matt Rourke/AP

Европейские страны НАТО и Канада разместили заказы у предприятий американского военно-промышленного комплекса примерно на $300 миллиардов. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью Financial Times.

«Общий объем размещенных европейцами и канадцами заказов в США, которые предстоит выполнить в ближайшие годы, сейчас составляет 300 миллиардов долларов», — сказал он в преддверии саммита НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля.

По его словам, европейские и канадские инвестиции в американскую оборонную промышленность поддерживают 195 тысяч рабочих мест.

На саммите альянса, как ожидается, одной из ключевых тем станет наращивание оборонного производства стран военного блока.

До этого представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари сообщал, что Украина может столкнуться с ограничениями при покупке американского оружия за счет средств, выделяемых ЕС, если аналогичные виды вооружений могут быть поставлены европейскими производителями.

Ранее сообщалось, что автоконцерны США займутся производством ракет.

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