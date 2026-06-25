Европейские производители оружия столкнулись с серьезными проблемами, а их акции в последнее время упали. Об этом заявил обозреватель Bloomberg Крис Брайант.

По его словам, в Европе уже поняли, что перевооружение — это «непростое дело».

«Акции оборонных компаний упали на фоне опасений, что правительства, испытывающие нехватку средств, могут не выполнить обещания по расходам, если на Украине установится мир. А поскольку беспилотники меняют поле боя на Украине и в Персидском заливе, ведутся дебаты о том, какое оборудование следует закупать и остаются ли дорогостоящие танки и артиллерия актуальными», — отметил Брайант.

Автор подчеркнул, что, например, когда-то самые популярные в Европе акции компании Rheinmetall упали «почти на пятую часть», продолжив падение с прошлогоднего пика более чем на 50%. Так, компания потеряла многомиллиардный контракт на строительство военно-морских кораблей после того, как политики выразили недовольство растущей стоимостью фрегатов.

Также корзина европейских оборонных акций Goldman Sachsа Group Inc. снизилась более чем на четверть с январского пика. А попытки Германии и Франции совместно создать истребитель нового поколения FCAS провалились из-за разногласий, написал Брайант.

В мае посол РФ в Северной Македонии Дмитрий Зыков заявил, что сейчас главной задачей Евросоюза является милитаризация для противостояния выдуманной «российской агрессии», а не расширение сообщества. Также в июне глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что мировая экономика демонстрирует устойчивую тенденцию к милитаризации, а объемы военных расходов продолжают расти рекордными темпами.

23 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что западные страны активно готовятся к конфликту с Россией и наращивают военные наступательные бюджеты.

Ранее в Белоруссии обеспокоились из-за роста учений на восточном фланге НАТО.