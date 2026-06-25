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Политика

Еврокомиссия может помешать Украине закупать американское оружие

Еврокомиссия захотела запретить Украине тратить деньги ЕС на оружие США
Kin Cheung/AP

Украина может столкнуться с ограничениями при покупке американского оружия за счет средств, выделяемых ЕС, если аналогичные виды вооружений могут быть поставлены европейскими производителями. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари, пишет ТАСС.

Комментируя использование €5,9 млрд, которые ЕК планирует направить Украине для закупки беспилотников, Уйвари уточнил, что приобретение американского вооружения за эти средства будет возможно только в случае отсутствия предложений от европейских оборонных компаний и с одобрения Брюсселя.

«У Украины есть возможность представить запрос на исключения, ЕК рассмотрит его, но нет гарантий, что утвердит», — отметил он.

25 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз направил Киеву транш объемом €3,2 млрд в рамках утвержденного пакета финансовой поддержки, общий размер которого составляет €90 млрд. Всего же с начала конфликта объем совокупной экономической, финансовой и оборонной помощи, предоставленной Украине со стороны ЕС и входящих в него государств, превысил €200 млрд, отметила она.

Ранее фон дер Ляйен заявила о необходимости удвоить поддержку Украины

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