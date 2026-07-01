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Политика

Посол Канады захотела увидеть украинские морские дроны в Арктике

Посол Канады Цмоць: надеюсь, морские дроны ВСУ будут патрулировать Арктику
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Посол Канады на Украине Наталья Цмоць выразила надежду на то, что безэкипажные катера ВСУ будут патрулировать Арктику. Об этом она сказала в интервью агентству «Укринформ».

«Я очень на это надеюсь, потому что защита наших вод очень важна для Канады. Наша страна оцеплена тремя океанами. Морское наблюдение и защита играют огромную роль. <…>. Я бы не исключала такого патрулирования. Это имело бы смысл. Надеемся, это произойдет как можно быстрее», — отметила она.

1 июня генсек НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО планирует расширить свое присутствие в Арктике на фоне растущей активности там России и Китая.

24 июня глава Морской коллегии Николай Патрушев отметил, что страны Запада, которые стремятся обеспечить себе доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, пытаются ослабить суверенитет России в Арктике. Также в мае министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что НАТО сейчас разворачивает свои программы по милитаризации Арктики.

Ранее Трамп пожаловался на огромное превосходство России в ледокольном флоте.

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