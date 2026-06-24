Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Патрушев заявил о попытках Запада ослабить суверенитет России в Арктике

Патрушев: Запад стремится ослабить суверенитет РФ в Арктике ради ресурсов
Павел Бедняков/РИА Новости

Страны Запада, стремясь обеспечить себе доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, пытаются ослабить суверенитет России в Арктике. Об этом заявил глава Морской коллегии Николай Патрушев, передает РИА Новости.

По его мнению, Арктика превращается в арену острого соперничества ведущих мировых держав.

«Страны коллективного Запада, стремясь обеспечить себе беспрепятственный доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, предпринимают целенаправленные попытки изменения в свою пользу баланса сил в данном районе Мирового океана и ослабления суверенитета Российской Федерации над ее Арктической зоной», — сказал Патрушев.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от страны в Арктическом совете Владислав Масленников отметил, что миссия НАТО «Арктический часовой» подтвердила нацеленность стран Запада на сдерживание России.

Масленников добавил, что сегодня Запад превращает Арктику в новую арену конфронтации. По его словам, НАТО «увлеклось» милитаризацией Заполярья. При этом Россия никому не угрожает в регионе и стремится к дипломатическому урегулированию вопросов.

Ранее Путин подчеркнул стратегическое значение Арктики для экономики и суверенитета России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно? Полный разбор условий и налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!