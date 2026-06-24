Патрушев заявил о попытках Запада ослабить суверенитет России в Арктике

Страны Запада, стремясь обеспечить себе доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, пытаются ослабить суверенитет России в Арктике. Об этом заявил глава Морской коллегии Николай Патрушев, передает РИА Новости.

По его мнению, Арктика превращается в арену острого соперничества ведущих мировых держав.

«Страны коллективного Запада, стремясь обеспечить себе беспрепятственный доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, предпринимают целенаправленные попытки изменения в свою пользу баланса сил в данном районе Мирового океана и ослабления суверенитета Российской Федерации над ее Арктической зоной», — сказал Патрушев.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от страны в Арктическом совете Владислав Масленников отметил, что миссия НАТО «Арктический часовой» подтвердила нацеленность стран Запада на сдерживание России.

Масленников добавил, что сегодня Запад превращает Арктику в новую арену конфронтации. По его словам, НАТО «увлеклось» милитаризацией Заполярья. При этом Россия никому не угрожает в регионе и стремится к дипломатическому урегулированию вопросов.

Ранее Путин подчеркнул стратегическое значение Арктики для экономики и суверенитета России.