Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД России обвинили НАТО в попытках милитаризировать «территорию мира»

Лавров сообщил, что НАТО разворачивает программы по милитаризации Арктики
Shutterstock/Andrei Stepanov

Североатлантический альянс в настоящее время разворачивает свои программы по милитаризации Арктики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Российский дипломат высказался о действиях НАТО в ходе выступления на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии. По его словам, сейчас на Крайнем Севере «нарастают тревожные тенденции».

«НАТО разворачивает свои программы милитаризации Арктики, превращения ее в потенциально конфликтное пространство», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

19–20 мая президент России Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом. В том числе он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых главы государств приняли совместное заявление. В нем говорилось о беспокойстве Москвы и Пекина в связи с попытками Вашингтона и его союзников милитаризировать Арктику, а также о заинтересованности сторон в сохранении региона в качестве «территории мира и низкой военно-политической напряженности».

Ранее Североатлантический альянс задействовал десятки тысяч военных в операции «Арктический часовой».

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!