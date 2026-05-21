Трамп пожаловался на огромное превосходство России в ледокольном флоте

Трамп назвал нелепой ситуацию с 48 ледоколами у России против одного у США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал нелепой ситуацию, при которой американский ледокольный флот обладает лишь одним устаревшим судном, в то время как у России имеется около полусотни ледоколов. Выступление Трампа перед выпускным курсом Академии Береговой охраны США транслировалось в YouTube-канале Белого дома.

Глава государства пообещал, что у США скоро будет очень много ледоколов. По словам Трампа, Соединенные Штаты построят для Арктики не менее 55 таких судов. Он назвал нелепой нынешнюю ситуацию, когда у России 48 ледоколов, а у США всего один старый ледокол.

18 января Трамп заявил, что планирует закупить больше ледоколов для патрулирования вод Канады.

До этого Трамп сообщил, что США заказали у Финляндии 11 ледоколов, четыре из которых будут построены на финских верфях, а остальные — в США. О сделке рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Он отметил, что страны стимулируют инновации в области новых технологий, создавая возможности для общего экономического роста.

Ранее сообщалось, что верфи трех стран объединились ради строительства ледоколов для США.

 
