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Политика

НАТО усилит присутствие в Арктике

Рютте: НАТО усиливает присутствие в Арктике на фоне активности там РФ и Китая
Shutterstock/Andrei Stepanov

НАТО планирует расширить свое присутствие в Арктике на фоне растущей активности там России и Китая. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте в интервью бриатнской газете Financial Times.

«Мы знаем, что Россия и Китай становятся все более активными в Арктике. Поэтому мы договорились, что НАТО должна играть там гораздо более значимую роль», — сказал генсек.

Соответствующее заявление Рютте сделал в преддверии саммита НАТО, который состоится в Анкаре 7-8 июля.

В апреле во время совещания с членами правительства президент России Владимир Путин указал на стратегическое значение арктического региона для дальнейшего развития экономики России и для обеспечения суверенитета страны и национальной безопасности.

Глава государства также отметил возрастающее значение Арктического региона в мировой экономике и геополитике, особо выделив его потенциал для формирования надежных и эффективных логистических маршрутов.

Ранее Патрушев заявил о попытках Запада ослабить суверенитет России в Арктике.

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