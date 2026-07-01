Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако может быть связано с его планами выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине. Об этом заявил изданию Nice Matin экс-сотрудник Минобороны Франции и соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности Клод Моникет.

«Возможно, это было воспринято как провокация», — сказал он.

Бывший разведчик предполагает, что это могло стать одним из мотивов покушения, хотя и не исключает «разборки, заказанной конкурентом».

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Госминистр княжества Кристоф Мирман сообщил, что взрывное устройство содержало болты и дробь. Он назвал это первым подобным случаем в истории княжества.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, в числе которых украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Однако позже Кристоф Мирман уточнил, что помимо этих трех человек в больницу были доставлены еще четверо. Наибольшую обеспокоенность медиков вызывает состояние женщины, у которой в результате взрыва оказалась оторвана часть нижних конечностей. По неподтвержденным данным, это спутница украинского бизнесмена.

Ранее французский политик предположил, что Зеленский причастен к взрыву в Монако.