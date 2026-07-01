Министр обороны Украины призвал союзников поднять уровень помощи для Киева

Союзники Украины должны профинансировать появление у Киева новых беспилотников, ракет и военной техники, чтобы «дестабилизировать Россию». Об этом в интервью Politico заявил министр обороны Михаил Федоров.

«Нам необходима помощь следующего уровня, чтобы завершить начатое. Если у нас будет достаточно ресурсов для запуска нового цикла военных инноваций до того, как Россия адаптируется к нынешнему, мы получим еще шесть месяцев. <...> В технологической войне видно, как быстро можно переломить ход событий. Все зависит от скорости финансирования и наших действий», — заявил глава Минобороны Украины.

По его словам, выделяемой западной помощи для Украины все еще недостаточно, и стране нужны миллиарды денег. Он также подчеркнул, что можно переориентировать помощь на то, «что действительно нужно Украине», а не на то, что «удобно для стран-доноров». Так, Федоров сказал, предпочел бы потратить €200 млн, выделенные на ремонт танков, на инвестиции в ударные беспилотники средней дальности, которые могут поражать грузовики и предметы материально-технического обеспечения примерно в 100 километрах от линии фронта.

«Давайте пересмотрим существующие контракты и откажемся от тех, которые не являются приоритетными», — сказал Федоров.

1 июня агентство Reuters со ссылкой на письмо главы военного ведомства страны Михаила Федорова написало, что Украина попросила европейских партнеров направить дополнительно €6,6 млрд из Европейского фонда мира на военную помощь.

30 июня премьер-министр Украина Юлия Свириденко сообщила, что Украина получила от Евросоюза (ЕС) первые €3,8 млрд оборонной помощи по новой программе Ukraine Support Loan. Также 30 июня власти Дании рассказали, что предоставят Украине военную помощь на 4,4 млрд датских крон ($671,8 млн). В тот же день издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщило, что страны НАТО в ходе подготовки к грядущему саммиту в Турции не согласовали долгосрочные обязательства по военной помощи Киеву на 2027 год.

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