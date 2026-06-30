Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Бизнес

Дания анонсировала новый пакет помощи Украине

Дания объявила о предоставлении пакета помощи Украине в размере более $670 млн
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Власти Дании предоставят Украине военную помощь на 4,4 млрд датских крон ($671,8 млн), средства предназначены для покупки техники и оружия для Вооруженных сил Украины, а также для подготовки военных. Об этом сообщает пресс-служба минобороны королевства.

В публикации отмечается, что это уже 30-й пакет военной поддержки Дании для Украины.

По данным ведомства, с 2022 года королевство предоставило военную поддержку Киеву на общую сумму около 76,8 млрд датских крон ($11,7 млрд).

30 июня немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что получил от Украины многомиллионный заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности.

До этого министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус заявила, что Амстердам направит Украине новый пакет военной помощи на €500 млн, половина которого пойдет на закупку БПЛА у предприятий нидерландского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Ранее Япония выделила Украине миллионы долларов на нелетальное снаряжение.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!