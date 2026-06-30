Дания анонсировала новый пакет помощи Украине

Дания объявила о предоставлении пакета помощи Украине в размере более $670 млн

Власти Дании предоставят Украине военную помощь на 4,4 млрд датских крон ($671,8 млн), средства предназначены для покупки техники и оружия для Вооруженных сил Украины, а также для подготовки военных. Об этом сообщает пресс-служба минобороны королевства.

В публикации отмечается, что это уже 30-й пакет военной поддержки Дании для Украины.

По данным ведомства, с 2022 года королевство предоставило военную поддержку Киеву на общую сумму около 76,8 млрд датских крон ($11,7 млрд).

30 июня немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что получил от Украины многомиллионный заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности.

До этого министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус заявила, что Амстердам направит Украине новый пакет военной помощи на €500 млн, половина которого пойдет на закупку БПЛА у предприятий нидерландского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Ранее Япония выделила Украине миллионы долларов на нелетальное снаряжение.