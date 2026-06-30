Украина получила от Евросоюза €3,8 млрд на военные нужды

Украина получила от Евросоюза (ЕС) первые €3,8 млрд оборонной помощи по новой программе Ukraine Support Loan. Об этом в Telegram сообщила премьер-министр республики Юлия Свириденко.

«Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных оборонных нужд — производство украинских дронов, усиление возможностей ОПК и обеспечение срочных поставок для нужд военных на передовой», — написала она.

До этого вице-спикер польского парламента Кшиштоф Босак призвал немедленно прекратить финансовую помощь Украине. Политик заявил, что Польша направляет деньги в Евросоюз, а тот переводит их Киеву, в результате чего польские граждане остаются с долгами, которые придется выплачивать десятилетиями.

28 мая Верховная рада Украины ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом о предоставлении финансовой помощи на сумму €90 млрд.

Ранее ЕС начал готовить для Украины новый кредит на случай продолжения конфликта.