На Украине назвали примерные сроки проведения выборов президента

Подоляк: выборы президента на Украине могут пройти весной 2027 года
Выборы президента Украины могут пройти весной 2027 года. Об этом заявил советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк, передает издание УНИАН.

По его словам,это может случиться лишь в том случае, если будет достигнуто мирное соглашение.

Бывший депутат Украины Спиридон Килинкаров заявил «Газете.Ru», что пока сложно говорить о сроках проведения выборов на Украине, однако в этом вопросе многое будет зависеть от летней кампании ВС РФ в зоне и СВО и решений западных спонсоров Киева.

В начале мая стало известно, что лишь 28% украинцев хотят видеть президентом нынешнего лидера страны Владимира Зеленского, а 15% граждан считают, что он должен подвергнуться уголовному преследованию.

Опрос Киевского международного института социологии показал, что 16% респондентов считают, что Зеленский может остаться в политике как председатель партии или депутат Верховной рады. 30% граждан уверены, что Зеленский должен уйти из политики, сосредоточиться на благотворительной деятельности, продвижении интересов Киева за границей или на собственных делах.

