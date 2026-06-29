Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
 (обновлено  )
Политика

На Украине призвали изменить форму правления в стране

Дипломат Бессмертный призвал сделать Украину парламентской республикой
РИА «Новости»

Украине стоит изменить форму правления в стране и перейти к парламентской республике, в которой президент будет выполнять исключительно представительские функции. Об этом «РБК-Украина» заявил дипломат и один из авторов конституции страны Роман Бессмертный.

«Украине стоит переходить к парламентской республике только с представительскими функциями президента и стоит расширять власть местного самоуправления. Для этого есть множество видимых причин. На Украине существует два центра исполнительной власти, что фактически разрушает целостность исполнительной власти и разрушает ее ответственность. И причина коррупции в том, что у нас есть два центра исполнительной власти», — отметил Бессмертный.

До этого спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина готовится к масштабному пересмотру конституции из-за будущего вступления в Евросоюз. Президент Украины Леонид Кучма предостерег от «экспериментов» с конституцией во время конфликта с Россией, так как это якобы может стать «подарком» для российского президента Владимира Путина.

Кроме того, в июне соавтор конституции Украины Игорь Осташ отверг возможность внесения изменений в текст основного закона страны во время конфликта с Россией. Он также подчеркнул, что вопрос об изменении территорий Украины должен решаться «исключительно всеукраинским референдумом».

Ранее в Совфеде иронично прокомментировали празднующийся День Конституции Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!