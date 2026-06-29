Украине стоит изменить форму правления в стране и перейти к парламентской республике, в которой президент будет выполнять исключительно представительские функции. Об этом «РБК-Украина» заявил дипломат и один из авторов конституции страны Роман Бессмертный.

«Украине стоит переходить к парламентской республике только с представительскими функциями президента и стоит расширять власть местного самоуправления. Для этого есть множество видимых причин. На Украине существует два центра исполнительной власти, что фактически разрушает целостность исполнительной власти и разрушает ее ответственность. И причина коррупции в том, что у нас есть два центра исполнительной власти», — отметил Бессмертный.

До этого спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина готовится к масштабному пересмотру конституции из-за будущего вступления в Евросоюз. Президент Украины Леонид Кучма предостерег от «экспериментов» с конституцией во время конфликта с Россией, так как это якобы может стать «подарком» для российского президента Владимира Путина.

Кроме того, в июне соавтор конституции Украины Игорь Осташ отверг возможность внесения изменений в текст основного закона страны во время конфликта с Россией. Он также подчеркнул, что вопрос об изменении территорий Украины должен решаться «исключительно всеукраинским референдумом».

Ранее в Совфеде иронично прокомментировали празднующийся День Конституции Украины.