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Политика

Депутат назвал «культом предательства» установку памятника Мазепе на Украине

Шеремет: Украина формирует культ предательства, устанавливая памятник Мазепе
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Планы президента Украины Владимира Зеленского установить в Киеве памятник гетману Ивану Мазепе говорят о том, что в украинском обществе продолжает формироваться «культ предательства». Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

«Действия Зеленского по установке памятника предателю Мазепе в Киеве вполне укладываются в его коллаборационистскую логику... Он целенаправленно продолжает формировать в украинском обществе культ предательства, отступничества и измены», — сказал Шеремет.

До этого Зеленский заявил, что на месте снесенного памятника Ленину в Киеве должен появиться памятник гетману Ивану Мазепе. Идеальным местом для монумента он назвал бульвар Шевченко, где с декабря 2013 года стоит пустующий постамент.

Иван Мазепа — гетман Войска Запорожского, правивший землями на территории современной центральной Украины под протекторатом Русского царства. Осенью 1708 года, в ходе Северной войны, он разорвал отношения с Петром I и перешел на сторону шведского короля Карла XII, за что в российской исторической традиции его имя стало синонимом предательства. В современной Украине Мазепу считают одной из ключевых фигур национальной истории и борцом за независимость. О том, за что на Украине любят Мазепу и о причинах его измены русскому царю — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине снесли еще один памятник советским воинам.

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