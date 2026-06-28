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Зеленский хочет установить памятник гетману, предавшему Россию

Зеленский: в Киеве должен появиться памятник гетману Ивану Мазепе на месте Ленина
Wikipedia

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте снесенного памятника Ленину в Киеве должен появиться памятник гетману Ивану Мазепе. Об этом сообщает Telegram-канал «Insider.ua».

«Масштаб этой личности заслуживает полноценного памятника в столице нашего государства», — заявил украинский лидер.

Идеальным местом для памятника, как считает Зеленский, является бульвар Шевченко. Там с декабря 2013 года стоит пустующий постамент после демонтажа памятника Ленину.

Иван Мазепа — гетман Войска Запорожского, правивший землями на территории современной центральной Украины под протекторатом Русского царства. Осенью 1708 года, в ходе Северной войны, он разорвал отношения с Петром I и перешел на сторону шведского короля Карла XII, за что в российской исторической традиции его имя стало синонимом предательства. В современной Украине Мазепу считают одной из ключевых фигур национальной истории и борцом за независимость. О том, за что на Украине любят Мазепу и о причинах его измены русскому царю — в материале «Газеты.Ru».

В августе 2025 года на Украине снесли последний памятник Ленину, располагавшийся в Хмельницкой области. Бюст революционера в селе Рудковцы демонтировали в рамках проекта «Деколонизация. Украина», направленного на уничтожение советского и российского наследия.

Ранее на Украине снесли еще один памятник советским воинам.

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