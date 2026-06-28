Захарова назвала планы Зеленского поставить памятник Мазепе «решением наркодиктатора»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала планы президента Украины Владимира Зеленского установить в Киеве памятник Ивану Мазепе очередным «решением наркодиктатора».

По словам дипломата, украинский лидер в очередной раз предал своих собственных предков.

«Это и грустно, и смешно», — написала Захарова.

По ее словам, грустно оттого, что в XXI веке целому народу заполняют сознание ложью, а смешно — потому что Тарас Шевченко ненавидел Мазепу. Захарова привела примеры из произведений Шевченко и украинского фольклора, где гетмана называли «псом», «проклятым», «окаянным» и «вражим».

Зеленский заявил, что на месте снесенного памятника Ленину в Киеве должен появиться памятник гетману Ивану Мазепе. Идеальным местом для монумента он назвал бульвар Шевченко, где с декабря 2013 года стоит пустующий постамент.

Иван Мазепа — гетман Войска Запорожского, правивший землями на территории современной центральной Украины под протекторатом Русского царства. Осенью 1708 года, в ходе Северной войны, он разорвал отношения с Петром I и перешел на сторону шведского короля Карла XII, за что в российской исторической традиции его имя стало синонимом предательства. В современной Украине Мазепу считают одной из ключевых фигур национальной истории и борцом за независимость. О том, за что на Украине любят Мазепу и о причинах его измены русскому царю — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мендель ответила на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у Зеленского.