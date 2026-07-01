Чехия будет поставлять артиллерийские боеприпасы Украине до тех пор, пока Киев в них нуждается. Об этом в интервью изданию Euractiv заявил министр обороны Чехии Яномир Зуна.

«Инициатива по поставке боеприпасов будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо для оказания помощи Украине в обороне от России, а также пока эта мера поддерживается и востребована нашими международными партнерами», — заявил Зуна.

Он рассказал, что Прага планирует гарантировать поставки Украине 155-мм снарядов увеличенной дальности, которые способны поражать цели на расстоянии от 40 до 100 км. Зуна отметил, что сейчас Чехия является «единственным» и «важнейшим» источником этих боеприпасов для Украины.

«Таким образом, Чешская Республика выполняет свою особую роль наряду с другими партнерами, которые сосредоточены на других видах поддержки и поставок», — подчеркнул он.

Также в материале говорится, что в 2026 году Чехия поставит Киеву миллион патронов на сумму более €5 млрд.

В мае газета Financial Times (FT) писала, что число стран, которые участвуют в возглавляемой Чехией инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое после прихода Андрея Бабиша на пост премьер-министра страны. Президент Чехии Петр Павел отметил, что сейчас инициативу финансируют девять стран, однако в прошлом году их было 18.

В феврале Петр Павел заявил, что Украина получила порядка 4,4 миллиона крупнокалиберных снарядов в рамках чешской инициативы.

В июне председатель палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура призвал власти страны перестать финансировать Украину и выступить против ее членства в ЕС из-за героизации Киевом пособников нацистов.

Ранее в Чехии потребовали лишить Зеленского высшей награды.