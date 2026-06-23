Чехия должна перестать финансировать Украину и выступить против ее членства в ЕС из-за героизации Киевом пособников нацистов. Об этом председатель Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура написал в соцсети X.

По его словам, даже поляки «сыты по горло» тем, что Украина официально причисляют себя к коллаборационистам, которые уничтожали чехов, поляков и евреев. Окамура отметил, что когда поляки высказались против этого, украинцы начали их оскорблять.

«Мы отказываемся финансировать Украину, которая утверждает, что сотрудничает с нацистами. Мы отказываем такому государству в вступлении в ЕС и НАТО! Когда кто-то высказывается против того, что украинский президент официально причисляет себя к украинским головорезам, совершившим геноцид, украинцы обижаются еще больше. А где же президент Петр Павел? Почему он молчит?», — заявил он.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла после того, как украинский президент дал одному из подразделений ВСУ название в честь деятелей Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России). После этого в знак солидарности с президентом Украины от польских наград отказались дипломаты, глава офиса Зеленского и экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что европейские страны воспринимают прославление нацизма на Украине как военное преимущество. А глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Западу нужен плацдарм для оказания перманентного давления на Россию, и поэтому ему нужен нацистский режим на Украине.

Ранее Польша возложила на Украину ответственность за ухудшение отношений.