Инициатива Чехии по закупке боеприпасов для Украины начала распадаться

FT: из инициативы Чехии по закупке боеприпасов для Украины вышло девять стран

Число стран, участвующих в возглавляемой Чехией инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с момента прихода Андрея Бабиша на пост премьер-министра. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По словам президента Чехии Петра Павла, сейчас инициативу финансируют все девять стран, однако годом ранее их было 18. Тенденция вызывает опасения по поводу будущего этого проекта, пишет FT.

«Инициатива по-прежнему работает, но новая трудность заключается в том, что финансовый вклад вносят лишь около девяти государств-членов. В рамках этой инициативы украинцам поставляется до 50 процентов всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому в этом смысле ее сложно заменить чем-либо другим», –– сказал Павел.

В связи с этим глава государства заявил, что этот вопрос будет подниматься на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. При этом в офисе Павела отказались раскрывать страны, которые вышли из инициативы.

До этого спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура в очередной раз заверил, что правящая партия «Свобода и прямая демократия» (SPD) продолжит выступать против отправки денег и военной помощи Украине. Политик напомнил, что партия выступает против инициативы по поставке боеприпасов Украине и продолжит отстаивать эту позицию.

