Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Инициатива Чехии по закупке боеприпасов для Украины начала распадаться

FT: из инициативы Чехии по закупке боеприпасов для Украины вышло девять стран
Kevin Lamarque/Reuters

Число стран, участвующих в возглавляемой Чехией инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с момента прихода Андрея Бабиша на пост премьер-министра. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По словам президента Чехии Петра Павла, сейчас инициативу финансируют все девять стран, однако годом ранее их было 18. Тенденция вызывает опасения по поводу будущего этого проекта, пишет FT.

«Инициатива по-прежнему работает, но новая трудность заключается в том, что финансовый вклад вносят лишь около девяти государств-членов. В рамках этой инициативы украинцам поставляется до 50 процентов всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому в этом смысле ее сложно заменить чем-либо другим», –– сказал Павел.

В связи с этим глава государства заявил, что этот вопрос будет подниматься на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. При этом в офисе Павела отказались раскрывать страны, которые вышли из инициативы.

До этого спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура в очередной раз заверил, что правящая партия «Свобода и прямая демократия» (SPD) продолжит выступать против отправки денег и военной помощи Украине. Политик напомнил, что партия выступает против инициативы по поставке боеприпасов Украине и продолжит отстаивать эту позицию.

Ранее президент Чехии назвал объем переданных Украине крупнокалиберных боеприпасов.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!