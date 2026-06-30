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Политика

В Чехии потребовали лишить Зеленского высшей госнаграды страны

Партия SPD заявила о планах добиться лишения Зеленского высшего ордена Чехии
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Партия «Свобода и прямая демократия» (SPD), входящая в правительственную коалицию, намерена добиться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Чехии — ордена Белого льва. Об этом сообщило агентство ČTK.

Во фракции уточнили, что это предложение будет выдвинуто на предстоящей встрече лидеров партий чешской правительственной коалиции. Инициативу также внесут в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики.

С инициативой лишить Зеленского награды выступил депутат нижней палаты парламента Йиндржих Райхл. По его словам, он был вдохновлен примером Польши.

«Мы не можем молчать по поводу того, что наша высшая государственная награда находится у человека, присваивающего военным подразделениям имена нацистских чудовищ», — сказал парламентарий.

Отношения Польши и Украины обострились, когда польский лидер Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла — из-за присвоения бригаде Вооруженных сил Украины имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. В ответ украинские дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны отказались от своих польских наград. Зеленский вернул орден по почте.

Ранее в Польше объявили Украину «врагом польского народа».

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