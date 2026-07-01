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Политика

В Швейцарии сделали неожиданное заявление после слов Путина о сильной России

Экс-депутат Швейцарии Кеппель: на Западе недооценили позицию России
Юрий Кочетков/РИА Новости

Бывший член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель считает, что слова президента России Владимира Путина о необходимости сохранения статуса сильной и независимой державы свидетельствуют о несостоятельности политики Запада. Такое мнение он высказал в статье для швейцарского издания Die Weltwoche.

По его мнению, заявление российского лидера о том, что Россия может существовать только как сильное и самостоятельное государство, отражает масштаб мышления Москвы. Он отметил, что для России этот вопрос носит экзистенциальный характер, тогда как для западных стран речь не идет о собственном выживании.

Вместе с тем, как считает политик, Запад, увлекшись морализаторством и переоценкой собственных возможностей, сам довел ситуацию до конфронтации, к которой оказался не готов.

29 июня, выступая на съезде партии «Единая Россия», Владимир Путин заявил, что Россия может быть только сильной и независимой державой, иначе, по его словам, страны не будет вовсе.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что после прямого вмешательства Европы и США специальная военная операция переросла в масштабное противостояние с Западом. По его словам, недружественные России силы по-прежнему стремятся добиться поражения Москвы.

Ранее Путин объяснил, на каких условиях должны вестись переговоры с Украиной.

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