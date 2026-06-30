В Иране заявили о полном снятии морской блокады со стороны США

США полностью сняли морскую блокаду с Ирана, заявил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в текущий момент судоходство для иранских торговых кораблей и танкеров свободное, никаких препятствий при пересечении Оманского залива для них не возникает.

До этого сообщалось, что США и Иран 1 июля планируют провести в Катаре непрямые переговоры по Ормузскому проливу.

Накануне президент США заявлял, что Иран запросил встречу с США, которая должна состояться 30 июня в Дохе.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американский президент обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.

Ранее в ООН рассказали, на кого повлияют перебои поставок в Ормузском проливе.