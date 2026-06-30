США и Иран планируют провести переговоры по Ормузскому проливу

Al Arabiya: США и Иран 1 июля проведут непрямые переговоры в Катаре по Ормузу

США и Иран 1 июля планируют провести в Катаре непрямые переговоры по Ормузскому проливу. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Отмечается, что встреча должна пройти в присутствии посредников.

Собеседники телеканала также сообщили, что Иран получит $3 млрд из своих замороженных активов к концу недели.

Кроме того, 30 июня американская и иранская делегации должны встретиться с премьер-министром Катара и пакистанскими посредниками в Дохе.

Накануне президент США заявлял, что Иран запросил встречу с США, которая должна состояться 30 июня в Дохе.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американский президент обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.

Ранее экс-конгрессвумен заявила, что США не удалось победить в войне с Ираном.