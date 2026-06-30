Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

США и Иран планируют провести переговоры по Ормузскому проливу

Al Arabiya: США и Иран 1 июля проведут непрямые переговоры в Катаре по Ормузу
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

США и Иран 1 июля планируют провести в Катаре непрямые переговоры по Ормузскому проливу. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Отмечается, что встреча должна пройти в присутствии посредников.

Собеседники телеканала также сообщили, что Иран получит $3 млрд из своих замороженных активов к концу недели.

Кроме того, 30 июня американская и иранская делегации должны встретиться с премьер-министром Катара и пакистанскими посредниками в Дохе.

Накануне президент США заявлял, что Иран запросил встречу с США, которая должна состояться 30 июня в Дохе.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американский президент обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.

Ранее экс-конгрессвумен заявила, что США не удалось победить в войне с Ираном.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Железному Майку — 60! Вспоминаем 7 скандалов с Тайсоном, о которых редко говорят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!