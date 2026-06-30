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В ООН рассказали, на кого повлияют перебои поставок в Ормузском проливе

ООН: эффект от перебоев поставок в Ормузе будет длительным для уязвимых стран
Dado Ruvic/Reuters

Последствия перебоев поставок нефти и зерна для уязвимых стран не закончатся с открытием Ормузского пролива, а будут длительными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В публикации отмечается, что восстановление систем продовольственного снабжения и транспорта может занять больше времени, чем восстановление энергетических рынков, поскольку нарушенным цепочкам поставок необходимо больше времени на перенастройку после более чем 100 дней серьезных сбоев в судоходстве.

В ООН проанализировали 61 уязвимую экономику, которые подвержены рискам из-за перебоев в Ормузском проливе и возможными шоками цен на импортируемые нефть и зерновые. По данным ЮНКТАД рост цен на продукты питания на 5% способен повысить риск истощения у детей.

До этого сообщалось, что США и Иран 1 июля планируют провести в Катаре непрямые переговоры по Ормузскому проливу.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американский президент обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.

Ранее Иран посоветовал Франции не усугублять ситуацию в Ормузском проливе.

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