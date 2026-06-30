Путин и Токаев обсудили подготовку к межрегиональному форуму в Омске

Путин и Токаев обсудили международную повестку и подготовку к форуму в Омске

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Там отметили, что стороны также затронули тему дальнейшего развития двустороннего взаимодействия. Глава Казахстана подчеркнул, что достигнутые в ходе майского государственного визита Владимира Путина в республику договоренности придали значительный импульс всему комплексу отношений между странами.

«Правительства двух стран обеспечивают последовательную реализацию достигнутых соглашений», — говорится в сообщении.

Особое внимание, как уточнили в пресс-службе, было уделено подготовке к XXII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в конце июля. Кроме того, президенты условились поддерживать постоянные рабочие контакты.

Телефонный разговор между Путиным и Токаевым состоялся 30 июня. В пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры обсудили дальнейшее развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, уделив особое внимание реализации взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах. Токаев также поделился впечатлениями по итогам визита в Брюссель 22-23 июня, где провел переговоры с руководством Евросоюза, премьер-министром Бельгии и встретился с королем Бельгии.

В мае Путин посетил Казахстан с государственным визитом и остался доволен его итогами. Российский лидер подчеркивал, что сохранение близких отношений между странами имеет первостепенное значение и создает важный уровень доверия на будущее.

Ранее Путин и Токаев подписали заявление об основах дружбы народов России и Казахстана.