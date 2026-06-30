Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Путин и Токаев в ходе телефонного разговора обсудили отношения РФ и Казахстана

Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 июня провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин и Токаев обсудили тематику дальнейшего развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Астаны и Москвы. Также политики уделили особое внимание реализации взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях.

Кроме того, казахстанский лидер во время беседы поделился впечатлениями по итогам своего визита в Брюссель. В ходе своей поездки 22–23 июня по приглашению президента Европейского совета Антониу Кошты Токаев провел переговоры с руководством Евросоюза, премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо и встретился с королем Бельгии Филиппом.

В мае Путин посетил Казахстан с государственным визитом. Российский лидер заявлял, что остался доволен итогами поездки.

Также президент отмечал, что сохранение близких отношений между Россией и Казахстаном имеет первостепенное значение. Как объяснил Путин, это создает очень важный в современных условиях и на будущее уровень доверия между двумя странами.

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