Путин завершил государственный визит в Казахстан

Президент РФ Владимир Путин завершил визит в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики Касыма-Жомарта Токаева в Telegram-канале.

«Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту президента России Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан», — говорится в публикации.

29 мая российский лидер заявил, что доволен итогами визита в республику. Он отметил, что две страны имеют рекордный товарооборот, который составляет более $20 млрд.

По словам российского лидера, сохранение близких отношений между Россией и Казахстаном имеет первостепенное значение. Как объяснил Путин, это создает очень важный в современных условиях и на будущее уровень доверия между двумя странами.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что государственный визит Владимира Путина в Казахстан и на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прошел положительно.

Ранее Путин указал на особенность сотрудничества с Казахстаном по АЭС.

 
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
