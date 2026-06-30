Власти Крыма рассказали о ликвидации топливного кризиса

Аксенов: в Крыму продолжается работа по ликвидации топливного кризиса

В Крыму проводят работы по ликвидации топливного кризиса. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в своем канале в «Максе».

«Продолжается работа по ликвидации топливного кризиса. К сожалению, в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит», — написал он.

Аксенов также призвал жителей региона набраться терпения.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки топлива в Крым будут наращиваться. По словам главы государства, каждый месяц региону необходимо 70 тыс. т топлива. Сейчас в Крыму есть запас топлива на несколько дней, но потребности полуострова будут обеспечены.

Он выразил уверенность, что эту задачу удастся решить.

28 июня Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка России топливом. В нем поучаствовали в том числе глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и представители топливно-энергетического комплекса.

26 июня более 30 российских регионов ввели ограничения на реализацию бензина и дизеля. Официальной причиной власти назвали высокий спрос.

Ранее мужчина, испугавшийся, что бензин кончится, избил девушку в очереди на АЗС.