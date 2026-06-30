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Политика

Экс-советник Кучмы призвал Зеленского пойти на радикальные меры

Экс-советник Соскин призвал Зеленского признать провалы и уйти в отставку
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен признать провал своей политики и подать в отставку. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Скажи, Зеленский: усилия, которые прилагал, провалились. <...> Все, что делал, провалилось. Поэтому ухожу в отставку», — порассуждал Соскин.

По его словам, главе государства не удалось реализовать ни одно из своих обещаний, в том числе по членству в Евросоюзе и НАТО. Кроме того, он сталкивается с проблемами как внутри страны, так и на международной арене, где имидж Украины стремительно ухудшается.

Соскин считает, «что режим просто загнивает и ничего сделать не может». В связи с этим он предположил, что «лучше всего просто уйти в отставку».

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук отметил, что Зеленский столкнулся с колоссальным снижением рейтинга поддержки общества. По его словам, результаты опроса подтверждают «захват Украины террористом Зеленским».

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