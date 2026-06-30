Появились кадры прощания Путина с экс-главой Минобороны России

В сети появилось видео с церемонии прощания с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым. Кадры опубликованы в Telegram-канале, который ведут журналисты кремлевского пула РИА Новости.

На видео можно увидеть президента России Владимира Путина. Глава государства с букетом бордовых роз подошел к гробу с Ивановым и возложил цветы у подножия. После Путин подошел к самому покойному, постоял несколько секунд и трижды покрестился. Затем президент пообщался с близкими Иванова, выразив им соболезнования.

Прощание с экс-министром обороны и спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности проходит 30 июня в Центральной клинической больнице. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. О причинах смерти не сообщается. По данным некоторых СМИ, Иванов скончался после продолжительной болезни, однако официального подтверждения этой информации не было.

Путин, говоря о бывшем министре обороны РФ, назвал его человеком, преданным Родине и много сделавшим для развития страны и укрепления ее суверенитета. Президент отметил, что знания, опыт, энергия экс-министра неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы.

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