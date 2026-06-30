Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

Появились кадры прощания Путина с экс-главой Минобороны России

Опубликовано видео прощания Путина с бывшим министром обороны России Ивановым

В сети появилось видео с церемонии прощания с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым. Кадры опубликованы в Telegram-канале, который ведут журналисты кремлевского пула РИА Новости.

На видео можно увидеть президента России Владимира Путина. Глава государства с букетом бордовых роз подошел к гробу с Ивановым и возложил цветы у подножия. После Путин подошел к самому покойному, постоял несколько секунд и трижды покрестился. Затем президент пообщался с близкими Иванова, выразив им соболезнования.

Прощание с экс-министром обороны и спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности проходит 30 июня в Центральной клинической больнице. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. О причинах смерти не сообщается. По данным некоторых СМИ, Иванов скончался после продолжительной болезни, однако официального подтверждения этой информации не было.

Путин, говоря о бывшем министре обороны РФ, назвал его человеком, преданным Родине и много сделавшим для развития страны и укрепления ее суверенитета. Президент отметил, что знания, опыт, энергия экс-министра неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы.

Ранее Белоусов рассказал о работе Сергея Иванова на посту главы Минобороны.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!