Путин назвал смерть Сергея Иванова горькой утратой

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны страны Сергея Иванова, назвав его человеком, преданным России. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Примите искренние, глубокие соболезнования в связи с кончиной Сергея Борисовича. Всем сердцем понимаю, какая это горькая, невосполнимая утрата. Это был человек, преданный России и много сделавший для развития нашей страны, укрепления ее суверенитета», — говорится в обращении к родным и близким Иванова.

Путин отметил, что знания, опыт, энергия экс-министра неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы.

Экс-министр обороны и спецпредставитель президента РФ ушел из жизни в 73 года. О причинах смерти не сообщается.

В 2001—2007 годах Иванов возглавлял Министерство обороны. СМИ писали, что он мог сменить Путина на президентском посту в 2008 году. Но в итоге президентом стал Дмитрий Медведев, а Иванов в 2008 году стал вице-премьером.

В 2011—2016 годах Сергей Иванов руководил администрацией президента. С 2012 года был постоянным членом Совбеза России вплоть до 2026-го. В феврале президент освободил его от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Ранее Лавров рассказал, что связывало его с экс-министром обороны Ивановым.