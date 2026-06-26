Белоусов рассказал о работе Сергея Иванова на посту главы Минобороны

Работа бывшего министра обороны Сергея Иванова была направлена на развитие и укрепление обороноспособности России. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов​, его слова передает пресс-служба ведомства.

«Вся деятельность Сергея Иванова, талантливого государственного деятеля и военачальника, настоящего профессионала, была направлена на развитие и укрепление обороноспособности страны», — сказано в телеграмме Белоусова.

Также Белоусов выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной генерал-полковника.

Экс-министр обороны и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов ушел из жизни в 73 года. О причинах смерти не сообщается.

В 2001—2007 годах Иванов возглавил Министерство обороны. СМИ писали, что он мог сменить Путина на президентском посту в 2008 году. Но в итоге президентом стал Дмитрий Медведев, а Иванов в 2008 году стал вице-премьером.

В 2011—2016 годах Сергей Иванов руководил администрацией президента. С 2012 года был постоянным членом Совета Безопасности России вплоть до 2026-го. В феврале президент освободил его от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Ранее умер бывший губернатор Вологодской области Позгалев.