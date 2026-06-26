Умер бывший глава Минобороны РФ Сергей Иванов

В возрасте 73 лет скончался бывший глава Минобороны России и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов. Об этом сообщила «Единая Лига ВТБ», почетным президентом которой он был.

О причинах смерти не сообщается.

Сергей Иванов был главой российского оборонного ведомства с 2001 по 2007 год. Позже он стал первым зампредом и зампредом правительства России (в 2007 — 2011 годах). В период с 2011 по 2016 год возглавлял администрацию президента РФ.

Последние десять лет Иванов был спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В начале февраля текущего года он ушел в отставку.

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