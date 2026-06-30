Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

Эрдоган раскрыл планы Турции в отношении конфликта на Украине

Президент Эрдоган: Турция продолжает прилагать усилия для мира на Украине
Michael Varaklas/AP

Турция продолжает прилагать усилия по достижению длительного мира на Украине и работает над возобновлением мирных переговоров. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу во время телефонного разговора, сообщается на сайте главы государства.

«Турция продолжает прилагать усилия для достижения продолжительного мира в войне между Россией и Украиной, работает над возобновлением переговорного процесса и активизацией дипломатических усилий», — сказал Эрдоган.

До этого Эрдоган назвал положительным заявление российского коллеги Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.

23 июня Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

«Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией, значит, все их устраивало», — сказал глава государства.

Ранее в Финляндии предостерегли от «отчаянных» попыток добиться мира на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!