Эрдоган раскрыл планы Турции в отношении конфликта на Украине

Президент Эрдоган: Турция продолжает прилагать усилия для мира на Украине

Турция продолжает прилагать усилия по достижению длительного мира на Украине и работает над возобновлением мирных переговоров. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу во время телефонного разговора, сообщается на сайте главы государства.

«Турция продолжает прилагать усилия для достижения продолжительного мира в войне между Россией и Украиной, работает над возобновлением переговорного процесса и активизацией дипломатических усилий», — сказал Эрдоган.

До этого Эрдоган назвал положительным заявление российского коллеги Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.

23 июня Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

«Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией, значит, все их устраивало», — сказал глава государства.

Ранее в Финляндии предостерегли от «отчаянных» попыток добиться мира на Украине.