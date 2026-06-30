Евросоюз не должен отчаянно стремиться к миру на Украине и выступать в роли нейтрального посредника между Москвой и Киевом. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По ее словам, не должно создаваться впечатление, будто Европа «отчаянно стремится» к мирным переговорам, вне зависимости от условий.

«Мы не нейтральные посредники. Мы поддерживаем Украину, <…> Для этого Европа должна быть представлена наилучшим образом», — сказала Валтонен.

Накануне премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что время для переговоров Европы с Россией еще не пришло, необходимо давить на Москву. Он сообщил, что «не верит» в мирное соглашение с Россией. Задача европейцев заключается не в подготовке к компромиссам, а в том, чтобы убедиться в отсутствии «слабого звена» на восточной границе Европы, утверждает политик.

Ранее Лавров поставил под сомнение умственное здоровье европейских политиков.