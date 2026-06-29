Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

Мишустин назначил нового торгпреда России на Кубе

Мишустин назначил Вахтанга Мосашвили новым торгпредом России на Кубе
Colinmthompson/Shutterstock/FOTODOM

Вахтанга Мосашвили назначили новым российским торговым представителем на Кубе. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Назначить Мосашвили Вахтанга Вячеславовича торговым представителем Российской Федерации в Республике Куба», — сказано в тексте документа.

При этом другим распоряжением от этой должности Михаил Мишустин освободил Сергея Балдина. Уточняется, что это было сделано по его просьбе.

26 июня президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Республике Абхазия.

До этого глава государства произвел кадровые перестановки в своей администрации, назначив новым руководителем канцелярии Александра Матвеева.

Ранее главкомом ВКС России стал генерал-полковник Александр Чайко.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!