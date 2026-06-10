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Главкомом ВКС России стал генерал-полковник Александр Чайко

Генерал-полковника Александра Чайко назначили главкомом ВКС России
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

На пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России назначен генерал-полковник Александр Чайко. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минобороны РФ.

«В мае 2026 года Указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами», — говорится в материале.

В Минобороны уточнили, что ранее военный занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. На нынешнем посту он сменил Виктора Афзалова, который командовал ВКС с октября 2023 года.

Чайко родился в 1971 году в Московской области. В 1992 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, после чего начал проходить службу на командных должностях.

В мае бывший замглавы МВД России генерал-полковник полиции Виталий Шулика был назначен заместителем министра обороны России Андрея Белоусова. На этом посту он сменил Олега Савельева, который был замглавы ведомства с мая 2024 года.

Ранее участник программы «Время героев» был назначен на ответственный пост в Ростовской области.

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