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Политика

Путин назначил Гладкова послом в Абхазии

Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Гладкова послом в Абхазии
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии. Указ об этом опубликован на официальном портале правовых актов.

«Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия», — сказано в документе.

Другим указом от обязанностей посла освобожден Михаил Шургалин.

Об отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова стало известно 13 мая. Он возглавлял регион с 2020 года после ухода Евгения Савченко. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области назначен генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине.

Ранее в России назвали возможную причину отставки Гладкова.

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