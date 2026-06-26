Путин назначил Гладкова послом в Абхазии

Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии. Указ об этом опубликован на официальном портале правовых актов.

«Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия», — сказано в документе.

Другим указом от обязанностей посла освобожден Михаил Шургалин.

Об отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова стало известно 13 мая. Он возглавлял регион с 2020 года после ухода Евгения Савченко. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области назначен генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине.

Ранее в России назвали возможную причину отставки Гладкова.