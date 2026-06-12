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Политика

Путин сменил руководителя своей канцелярии

Путин назначил Александра Матвеева руководителем своей канцелярии
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в своей администрации, назначив новым руководителем канцелярии Александра Матвеева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Одновременно глава государства освободил от должности руководителя канцелярии Андрея Казакова, который возглавлял подразделение с ноября 2020 года.

До нового назначения Матвеев работал в структуре администрации президента и занимал должность заместителя руководителя канцелярии, курируя вопросы документационного обеспечения деятельности российского лидера.

22 мая Путин подписал указ о назначении Андрея Козлова помощником секретаря Совета безопасности РФ. Чиновник сменил на этой должности Павла Коновальчика, который занимал ее до марта 2026 года, пока глава государства не освободил его, подписав соответствующий указ.

14 мая Госдума назначила на должность уполномоченного по правам человека в России кандидата от фракции «Справедливая Россия» Яну Лантратову. Ее кандидатуру также поддержала фракция «Единая Россия». Таким образом, Татьяна Москалькова ушла с поста, который занимала на протяжении 10 лет.

Ранее в России назначили нового заместителя министра обороны.

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