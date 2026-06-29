В МИД Ирана высказались о переговорах с США в Дохе в ближайшие дни

МИД: Иран не планирует проводить переговоры с США в Дохе в ближайшие дни

Иран не планирует в ближайшие дни проводить какие-либо переговоры с США в Дохе. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, передает Telegram-канал ведомства.

«В предстоящие дни никаких переговоров на каком-либо уровне с США у нас в планах нет. То, что американская делегация посетит Катар, не связано с поездкой иранской делегации для работы над реализацией положений меморандума», — сказал представитель ведомства.

В ночь на 29 июня портал Axios сообщил, что представители США и Ирана согласились прекратить взаимные удары. Кроме того, Вашингтон и Тегеран запланировали провести 30 июня в Дохе консультации по урегулированию разногласий по Ормузскому проливу.

Позже заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади заявил, что стороны не планировали проведение технических консультаций в Дохе 30 июня.

При этом агентство Reuters сообщило, что Вашингтон на переговорах с Тегераном в столице Катара Дохе будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее в США рассказали о выгодной для России ошибке Вашингтона.