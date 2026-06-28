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Армия

В США рассказали о выгодной для России ошибке США

RS: атака США на Иран позволила России углубить сотрудничество с АСЕАН
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

США, начав операцию в Иране, предоставили России возможность укрепить сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом пишет Responsible Statecraft (RS).

«В обычных обстоятельствах саммит Россия — АСЕАН остался бы незамеченным. <...> Однако в контексте глобального энергетического кризиса, вызванного войной США и Израиля против Ирана, эта встреча на этот раз имела геостратегическое значение», — говорится в материале.

Отмечается, что страны Юго-Восточной Азии понесли серьезные убытки из-за ближневосточного кризиса, особенно после перекрытия Ормузского пролива. RS уточняет, что поскольку США отказались оказать поддержку пострадавшим странам региона, Россия заполнила образовавшийся вакуум, и ей стало проще найти точки соприкосновения со странами региона.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. С 8 апреля между США и Ираном действовало временное перемирие. Стороны все это время вели переговоры о заключении сделки, которая положила бы конфликту конец.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее США пригрозили прекратить переговоры с Ираном.

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