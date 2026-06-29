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Политика

На Западе рассказали, кто будет представлять США на переговорах с Ираном в Дохе

Reuters: Уиткофф и Кушнер будут представлять США на переговорах в Дохе
Global Look Press

Вашингтон на переговорах с Тегераном в столице Катара Дохе будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

«Уикофф и Кушнер отправятся в Доху на переговоры с Ираном «, — рассказало агентство.

До этого портал Axios со ссылкой на американского чиновника высокого ранга написал, что представители США и Ирана согласились прекратить взаимные удары. Кроме того, Вашингтон и Тегеран запланировали провести 30 июня в Дохе консультации по урегулированию разногласий по Ормузскому проливу.

Позже президент Дональд Трамп также сообщил, что Иран запросил встречу с США, которая состоится в столице Катара.

При этом заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади заявил, что стороны не планировали проведение технических консультаций в Дохе 30 июня.

Ранее в США рассказали о выгодной для России ошибке Вашингтона.

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