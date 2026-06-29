В Иране опровергли сообщения о встрече с США в Катаре

МИД Ирана опроверг информацию о проведении 30 июня консультаций с США в Дохе

Иран и США не планировали проведение технических консультаций в Дохе 30 июня. Об этом сообщил заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади, передает телеканал Al Jazeera.

«Хотя консультации с Катаром, в том числе по вопросу контроля за выполнением обязательств другой стороной, продолжаются в обычном порядке, сообщения некоторых СМИ о проведении в Дохе технических переговоров рабочих групп не подтверждаются», — сказал замминистра.

Несколькими часами ранее портал Axios сообщил, что представители США и Ирана согласились прекратить взаимные удары, а также запланировали провести 30 июня в Дохе консультации по урегулированию разногласий по Ормузскому проливу. По информации журналистов, изначально планировалось провести встречу в Швейцарии.

Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США. Глава Белого дома утверждал, что она состоится 30 июня в столице Катара.

Кризис на Ближнем Востоке Трамп обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее экс-конгрессвумен заявила, что США не удалось победить в войне с Ираном.