Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

В Иране опровергли сообщения о встрече с США в Катаре

МИД Ирана опроверг информацию о проведении 30 июня консультаций с США в Дохе
Pool/Reuters

Иран и США не планировали проведение технических консультаций в Дохе 30 июня. Об этом сообщил заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади, передает телеканал Al Jazeera.

«Хотя консультации с Катаром, в том числе по вопросу контроля за выполнением обязательств другой стороной, продолжаются в обычном порядке, сообщения некоторых СМИ о проведении в Дохе технических переговоров рабочих групп не подтверждаются», — сказал замминистра.

Несколькими часами ранее портал Axios сообщил, что представители США и Ирана согласились прекратить взаимные удары, а также запланировали провести 30 июня в Дохе консультации по урегулированию разногласий по Ормузскому проливу. По информации журналистов, изначально планировалось провести встречу в Швейцарии.

Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США. Глава Белого дома утверждал, что она состоится 30 июня в столице Катара.

Кризис на Ближнем Востоке Трамп обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее экс-конгрессвумен заявила, что США не удалось победить в войне с Ираном.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно вступить в наследство, чтобы не остаться без него, и во сколько это обойдется? Гайд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!