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Политика

Экс-президент Украины рассказал о будущем страны после конфликта

Экс-президент Кучма: после окончания конфликта Украина будет жить наготове
РИА Новости

После завершения боевых действий Украина должна будет привыкнуть «жить наготове» и превращаться в «стального дикобраза». Об этом каналу «Общественное» заявил бывший президент Украины Леонид Кучма.

«У меня есть стойкое предчувствие, что мир будет не намного легче войны. Вряд ли нас оставят в покое, пока через границу от нас лежит Россия. Поэтому мы должны привыкнуть жить наготове, превращаться, как часто говорят, в «стального дикобраза». И я не исключаю, что в таком режиме существования все популярнее будет становиться парадигма более концентрированной власти, готовой на максимально быстрый и решительный ответ неизбежно возникающим вызовам», — отметил он.

Также Кучма «не уверен в том», что в обозримом будущем Украине будет доступна такая «роскошь», как «более или менее спокойные времена».

До этого экс-президент Украины предостерег Киев от «экспериментов» с конституцией во время конфликта. При этом он сказал, что после завершения боевых действий вопрос об изменении основного закона может встать более остро.

26 июня глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) отметил, что сейчас рано говорить о том, какими будут отношения России и Украины после завершения конфликта, но Киеву нужно приготовиться к тому, что Москва всегда будет его соседом.

Также Буданов заявил, что после окончания боевых действий Украина должна будет привлекать мигрантов, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы.

Ранее на Украине назвали «главную ошибку» конституции.

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