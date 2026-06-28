Кучма предостерег от изменения конституции Украины: «Стало бы подарком для Путина»

Бывший президент Украины Леонид Кучма предостерег от «экспериментов» с конституцией во время конфликта, поскольку это может стать «подарком» для президента России Владимира Путина, а также рискует оттолкнуть Европу. Его слова приводит «Укринформ».

«Даже в мирное время проводить «эксперименты» с конституцией небезопасно. Но во время войны опасно даже думать о них. Это может привести к гражданскому противостоянию. Это может оттолкнуть наших союзников в Европе и вдохновить наших недругов. В конце концов это стало бы подарком для Путина», — сказал Кучма.

В то же время он заметил, что после завершения боевых действий вопрос об изменении основного закона может встать более остро. Украина окажется перед новыми вызовами, которые повлияют на дискуссию о балансе между ветвями власти, указал политик.

По его словам, Россия «никуда не денется», а «вызовы, которые будут стоять перед украинскими властями, будут острыми, ответы на них должны быть решительными, реакция – быстрой, а то и мгновенной».

До этого соавтор конституции Украины Игорь Осташ также отверг внесение изменений в основной закон страны во время конфликта с Россией.

Ранее Зеленский заявил о планах завершить конфликт на Украине до зимы.