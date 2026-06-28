Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Политика

Кучма предостерег от изменения конституции Украины: «Стало бы подарком для Путина»

Экс-президент Украины Кучма: эксперименты с конституцией станут подарком Путину
РИА Новости

Бывший президент Украины Леонид Кучма предостерег от «экспериментов» с конституцией во время конфликта, поскольку это может стать «подарком» для президента России Владимира Путина, а также рискует оттолкнуть Европу. Его слова приводит «Укринформ».

«Даже в мирное время проводить «эксперименты» с конституцией небезопасно. Но во время войны опасно даже думать о них. Это может привести к гражданскому противостоянию. Это может оттолкнуть наших союзников в Европе и вдохновить наших недругов. В конце концов это стало бы подарком для Путина», — сказал Кучма.

В то же время он заметил, что после завершения боевых действий вопрос об изменении основного закона может встать более остро. Украина окажется перед новыми вызовами, которые повлияют на дискуссию о балансе между ветвями власти, указал политик.

По его словам, Россия «никуда не денется», а «вызовы, которые будут стоять перед украинскими властями, будут острыми, ответы на них должны быть решительными, реакция – быстрой, а то и мгновенной».

До этого соавтор конституции Украины Игорь Осташ также отверг внесение изменений в основной закон страны во время конфликта с Россией.

Ранее Зеленский заявил о планах завершить конфликт на Украине до зимы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Срыв перемирия между США и Ираном, деньги по больничным без заявлений и рекорд на ЕГЭ. Главное к утру 28 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!