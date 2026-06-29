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Политика

На Украине назвали «главную ошибку» конституции

Дипломат Бессмертный: главная ошибка конституции Украины — автономия Крыма
РИА «Новости»

Дипломат и один из авторов Конституции Украины Роман Бессмертный назвал предоставление территориальной автономии Крыму «самой большой ошибкой» украинской конституции. Об этом он заявил изданию «РБК-Украина».

«Самой большей ошибкой при принятии конституции стала территориальная автономия Крыма. Остальные компромиссы, такие как русский язык или вид большого и малого гербов — незначительны. В Крыму должна была быть либо национальная крымскотатарская автономия, либо он должен был стать обычной частью территориального устройства Украины», — отметил Бессмертный.

По его словам, предоставление Крыму автономии — это решение сессионного зала, и рабочая группа высказывалась за создание округа со специальным статусом, который не предусматривал конституции автономной республики.

Также в разговоре с изданием Бессмертный отметил, что Украине стоит изменить форму правления в стране и перейти к парламентской республике. 29 июня спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Киев готовится к масштабному пересмотру конституции из-за будущего вступления в Евросоюз.

При этом президент Украины Леонид Кучма предостерег от «экспериментов» с конституцией во время конфликта с Россией.

Ранее на Украине отказались менять конституцию ради решения территориального вопроса.

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